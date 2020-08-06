華碩(2357)電競筆電今年第二季在台市佔再下一城！根據知名市調機構統計，華碩電競筆電不僅穩據銷售龍頭寶座，6月市佔更創下新高，以35%市佔遙遙領先競爭對手。
ROG玩家共和國今年請來高爾宣擔任品牌大使，同時與全球知名電音才子Alan Walker跨界合作，為品牌注入了嶄新生命力，成功奠定「潮」電競品牌形象，上半年更因ROG玩家共和國強大的品牌力與居家防疫需求，華碩電競筆電今年上半年出貨較去年同期大幅成長超過五成，足見ROG玩家共和國以符合玩家需求的多項獨家設計，成為電競玩家首選品牌。
華碩指出，現今市場獨有的4K雙螢幕單價電競筆電ROG Zephyrus Duo 15(市價NT$13.99萬元)上市兩個月銷售即突破百台，後勢看漲；近期上市的ROG Strix SCAR 17與ROG Strix G15，同樣受到玩家們的青睞，預期暑假與開學季將再次衝出好成績，今年第三季可望較去年同期成長三成以上。
(時報資訊)
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