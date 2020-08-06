「東區羅姐」羅霈穎日前驚傳在家中過世，享年59歲，個性豪邁直爽的羅霈穎生前在演藝圈有不少好友，也因個性有過敵人，她曾為于美人出頭和名嘴許聖梅鬧翻，昨(5日)許聖梅上節目還原始末，並分享有次錄影遲到，聽到羅霈穎已經到了就嚇傻，立刻下跪致歉，羅霈穎也被她的舉動嚇到，刀子口豆腐心的立刻原諒她。

羅霈穎59歲人生落幕 脾氣嗆辣火爆常與人結怨

許聖梅昨在《震震有詞》分享和羅霈穎過往的互動故事，她說有次錄影自己大遲到，而羅霈穎自己幾乎從不遲到，製作單位就做了一個哏，讓羅霈穎當處罰官拿著「愛的小手」在攝影棚內一一「處理」這些遲到者，許聖梅抵達後聽聞羅霈穎已經在等她，非常驚慌，進棚就直接下跪，反讓羅霈穎呆住，放下愛的小手改口說：「不要這樣，下次不要遲到了」。

提及兩人鬧翻事件，許聖梅說，自己當年是以評論官的身分上節目聊于美人婚變，引來羅霈穎不滿，某日許聖梅接到羅霈穎電話，霹靂啪啦就是一陣痛罵，許聖梅後來沒多說什麼就掛了電話，遺憾沒有及時道歉和好，她也無奈說：「我有我的難處就是，像我也跟羅姐很好，所以我在上節目評論的時候，我就要轉換成我是評論員」，她認為身為評論員應該轉換觀眾角度發聲，而不是幫誰說話，沒想到無意間得罪羅霈穎，認真說來其實根本不算什麼深仇大恨。

(中時新聞網)