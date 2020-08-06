藍營質疑前第一金董座違法核貸遠航，行政院長蘇貞昌急切割。行政院發言人丁怡表示，遠航貸款發生在政黨輪替，直到今年才爆發問題，蘇揆不可能未卜先知，且事發不是在蘇揆任用其擔任一銀董事長之後，整個過程可受公評。

對於過去廖燦昌在合庫董座期間涉及聯貸案，丁怡銘說，慶富案是馬政府時期身為行政院祕書長的簡太郎為配合馬政府政策，把公股銀行叫去辦公室「為民服務」，如果現在有選民要借60幾億，相信現任行政院祕書長李孟諺不會去做這種貼心服務，要借63萬都不可能，如果國民黨認為交辦任務的簡太郎沒有責任，那把責任推給配合政府政策的公股行庫員工，豈不是很不公平。

丁怡銘並說，當時合庫董事長廖燦昌因拒絕馬政府要求擔任主貸，導致後來第一銀行才擔任主貸，廖所屬的合庫後因聯貸負連帶責任，並不是因為違法而下台，蘇揆任用其擔任一銀董事長並沒有問題。

丁怡銘並說，蘇揆說不認識寶佳集團董事長，就任閣揆前也不認識公股行庫，其實蘇揆之前已退休一陣子，相關人事名單都是金管會、財政部送上來的，蘇揆在選任徵詢，選任人選都是基於經驗專業。

他也強調，遠航貸款發生在政黨輪替，直到今年才爆發問題，蘇揆不可能未卜先知，且事發不是在蘇揆任用其擔任一銀董事長之後，整個過程可受公評。

(中時 )