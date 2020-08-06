◎朱立倫輔選李眉蓁 盼網路恐嚇別影響選舉

國民黨前主席朱立倫6日南下為黨籍高雄市長補選候選人李眉蓁輔選，眾人一起抱起36公斤的石斑魚。朱立倫表示，這兩天李眉蓁受到一些困擾，在網路上有一些恐嚇的語言，希望警方能全力偵辦，儘快破案，不要干擾選舉。

◎不倫風暴後 衛生局長陳怡請辭獲准

台南市衛生局長陳怡傳出不倫戀風波後，今天已經遞出辭呈，台南市長黃偉哲考量他之前車禍仍為疫情奔波，現在防疫工作又緊張情勢，工作負擔勢必會加劇，已准許辭呈。

◎農耕技術再升級 夏季也有彩椒可吃

位於花蓮壽豐的有機農場現正在採收彩色甜椒，不但品質好、產量也高，若以批發價每公斤130元計算，每公頃收益可接近80萬元。農委會花蓮農業改良場從2018年開始將夏季有機彩色甜椒栽培技術推廣給轄區有機農民使用多年，不但有機彩色甜椒可以在夏季生產，也在這幾年數次颱風侵襲時順利通過風災考驗並且大豐收。

◎庹宗華登《飢餓》 王仁甫笑虧看到志村健

「報告班長」庹宗華二登《飢餓遊戲》下場有點「慘」，經過第一次的洗禮，庹宗華表示再度上節目是為了測試自己的體能，但還沒開始玩遊戲，他就已經緊張到冒冷汗，還苦笑說每次上《飢餓》都覺得很痛苦，因為當演員有寫好的劇本，但節目製作單位愛出奇招事事難預料，尤其這次錄影到林口孟飛體操運動館，要進行什麼關卡完全無法事前得知，讓他更是惶恐。

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(中時新聞網)