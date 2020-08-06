莫子儀、黃瀞怡（小薰）、程予希、林暉閔等主演迷你劇集《追兇500天》，5日首曝前導預告，女主角小薰在片中顫抖驚慌、無助哭泣到眼神凌厲情緒交雜，短短幾秒面無表情的性愛畫面，被導演大讚「超乎水準的表演」。

前導預告中的性愛場面，小薰坦言劇中其實不只一場，該場床戲在凌晨12點拍攝，由戲裡飾演男友的柯朋宇帶戲，自己則是配合狀態，為講求性愛激烈感，特別安排男方拉扯她頭髮，「他有先和我說等一下會拉，我就說沒關係你拉吧」，原以為對方會將力道把持住，「他沒有耶，完全拉，我心想：哇～很痛，你這小孩子給我來真的！」小薰雖內心掙扎喊痛，但表演卻要面無表情，顯露劇中受創又悲傷的心理狀態。

相較小薰情感的複雜，莫子儀演出的「怪咖神探」則因要符合刑警的形象，導演蔡怡芬特別帶他去警察局看如何辦案，私下莫子儀也約了警察顧問做功課，他形容「調查時要如何隱藏身份與動機，偵訊時要如何讓對方露出破綻或卸下心房，察覺對象言行細節中隱藏的情緒，都是有心理學依據。」莫子儀透露為劇特別研究犯罪心理學，戲中警察偵訊犯人的環節與動作，包括偵訊該坐或該站，導演與他都做了精心安排。

七十六号原子第三部作品《追兇500天》由蔡怡芬及王盼雲共同執導，以女性主創角度，來深刻琢磨心性心理犯罪背後不為人知的角度，導演暨編劇蔡怡芬田調過程中，發現90年代保守的氛圍下，對於女性犯罪事件的報導較為偏頗，「往往只著重強調於兇手運用自己的女性身體魅力，有著混亂的男女關係，做出道德譴責，但卻未提及她可能長期處於高壓狀態的婚姻中。」導演形容將以此故事架構下，來看見一起謀殺案下隱藏社會中苦苦掙扎的辛酸無奈。《追兇500天》共為4集，將於28日當天所有集數於myVideo獨家播映，並推出每週單集免費看。

小薰在《追兇500天》與演員柯朋宇上演激情戲碼。（七十六号原子提供）

莫子儀為《追兇500天》偵訊橋段特地專研犯罪心理學。（七十六号原子提供）

(中時 )