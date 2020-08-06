葉玉卿和女兒開心外出逛街。(圖／翻攝自東網)

昔性感女神葉玉卿1996年和富商胡兆明閃電結婚後，就息影移居美國，育有2子1女的她，即使53歲仍維持凍齡美貌，而女兒胡芷欣也遺傳她的好基因，擁有凹凸有致的火辣身材，近日母女一起外出逛街，還開心自拍，好身材驚豔網友。

葉玉卿和女兒一起外出逛街，母女倆玩起自拍，只見女兒穿上單肩小可愛，中空露出豐滿上圍，青春洋溢又不失性感，不過媽媽卻也絲毫不遜色，穿著細肩帶豹紋洋裝的她，低胸設計辣露渾圓雙峰，兩人鬥艷又鬥身材，完全擋不住滿滿「峰」情。

葉玉卿嫁給百億身家老公胡兆明後，過著貴婦生活，未料日前胡兆明爆出負債超過上億美金，已在美國申請個人破產，對此葉玉卿大方回應，認了申請破產一事，同時也解釋申請破產重組保護並不是讓人一無所有，個人生活必需品、部分工資所得，還有房車都能得到豁免，強調：「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」

(中時新聞網)