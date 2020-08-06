6天狂增9例境外移入確診，昨還有日人、港人自台返國後確診，引起各界關心，民眾又開始搶購口罩，一位網友發文表示，下班後想買口罩，衝了5家藥局都買不到，但又懶得買實名制，引發熱議，網友留言狂噓，誰叫你要這樣，自己懶還抱怨，但也有人認同「最近口罩有比較難買」。
網友在PTT上發文表示，到底是誰說口罩很好買？他下班以後，想去買一盒口罩，結果跑了五家藥局，竟都吃沒有買到，現在口罩快要用完了，但也懶得去買實名制14天9片的口罩，到底是怎樣？有沒有口罩難買的八卦？
貼文一出，不少網友留言狂噓，「笑死，開放時不買現在有狀況靠北難買」、「懶得買就給別人買」、「兩週買一次都懶的人有差嗎」、「買實名制很難？」、「懶惰怪我囉」、「自己懶才在那邊抱怨不好買」。
但也有網友表示，前陣子口罩還蠻好買的，但是這幾天又變得不好買了，另有網友建議，可以去大賣場找看看，其實口罩還不少，應該可以買的到。
(中時新聞網)
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