台中1名女大生，本月2日搭乘公車要下車時，突遭關起的車門夾住脖子無法動彈，當下她痛哭飆淚，公車仍直直行，事發他發文飆罵「白癡司機」，導致客運及司機成眾矢之的，但影片曝光後民眾質疑她低頭看手機延遲下車所導致而引發網路論戰，女大生今天發文表示，針對情緒性字眼罵司機道歉、網友指教也都有收到，希望事件能告一段落，也表示當時因為家中有事看手機而耽誤下車。

交通局事後指出，因女學生下車速度較慢，導致司機以為沒人而關車門，當下道歉，並願負擔其醫藥費。交通局強調，將查司機是否確有疏失，若有將開罰5000元並記點。

根據監視器畫面，當時公車到站後先開啟車門，坐在車門旁的女同學在開啟車門後起身準備下車；刷卡後走到門邊，公車車門突然關上，車門秒變「虎頭鍘」夾住她的頭；她當下痛到秒哭，因頭夾在車門外，脖子被掐住也叫不出聲音，直到民眾目擊才趕快呼叫公車司機停車。

女大生事發後在個人臉書上控訴，「到現在還在害怕，真的差點死掉」，並且向學校老師尋求幫助。未料有民眾發現，事發當時女學生正在低頭看手機，所以延遲刷卡下車，因此在網路上對女學生大加撻伐，引起網路論戰。

交通局強調，該局將針對此事並進行調查，若確為司機疏失，將對客運開罰5000元並且記點，將影響客運的年度補貼經費。台中客運回覆指出，造成女學生夾傷，深感抱歉與不安；客運公司後續會負起責任擔負女同學的醫療費用，並召回駕駛教育訓練。

由於事件愈演愈烈，女大生也飽受網路攻擊，今天主動在網路論壇上發文表示，先對自己因為事發後司機反應欠佳讓他用了情緒性的字眼罵「白癡司機」感到抱歉，網友的指教也都有收到。

女大生也強調，事發後雙方都很和緩理性處理，她並未投訴司機，只是反應自己有受傷與防夾設備的疑慮。而且事發後自己是真的受到驚嚇，並未向老師討拍，只是因為自己只認識線上諮詢法律及專業知識的老師只有一個，因我不確定處理上可能有的狀況，但沒想到對話會被赤裸裸公開。

女大生希望這件事情就此落幕，因為從來自己從沒有不面對，更沒有想把事情鬧大，希望人身攻擊可以告一段落，感謝大家。

(中時新聞網)