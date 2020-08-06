考試院鬧內鬨！考試院在今天院會中通過臨時動議，就廢除考試院相關議題對外發表聲明。不過由蔡英文總統提名續任的考試委員楊雅惠、陳慈陽，與考選部及銓敘部長隨後發表反對聲明，強調就五權或三權問題，「我們尊重立法院的修憲提案權」。

本屆考試委員任期將到本月底為止，蔡英文總統今年5月29日公布新任考試院長人選為前教育部長黃榮村、副院長為現任銓敘部長周弘憲；並提名新一任的9位考試委員，楊雅惠和陳慈陽是「唯二」續任的現任考試委員。

考試院會今天通過以考試院名義對外發表聲明，反對廢除和弱化考試院。但考試委員楊雅惠、陳慈陽、考選部部長許舒翔、銓敘部部長 周弘憲、公務人員保障暨培訓委員會主任委員 郭芳煜也隨後以「反對考試院就考試權行使問題」發表聲明。

聲明中指出，考試院在今天院會中通過臨時動議，就廢除考試院相關議題，對外發表聲明。我們是考試院院會的成員，已在會中表達反對此項聲明，我們的共同意見是：

一、我們認為考試委員就相關問題，有權利表達自己的立場，但應以個人名義為之，以示負責。

二、就五權或三權問題，我們尊重立法院的修憲提案權，因此，不贊成以考試院的名義發布聲明。

三、考試院的存廢，應尊重國會與民意，理性探討。考試公平及文官中立，亦為國家所追求的目標。惟世界民主國家除台灣外皆未採五權體制，此聲明中將考試院的存在視為考試公平及文官中立的必要條件，此一論述恐難有說服力。

(中時 )