臉書旗下Instagram社群媒體周三推出與抖音（TikTok）非常類似的短片功能「Reels」，料將加劇兩家公司爭奪年輕用戶市場的競爭。

「Reels」可拍攝15秒直式短片，並提供濾鏡特效與音樂庫選曲服務，與抖音較勁的意味明顯。此款IG的新服務將在美國與其他50多個國家或地區同步推出。

抖音執行長梅爾（Kevin Mayer）此前曾抨擊Reels是「仿冒品」，痛斥臉書以愛國為名，用不公平的競爭手段打擊抖音在美國的生存。

美國總統川普此前揚言，如果抖音美國事業在9月15日期限之前，未由美國企業收購，美國政府將全面封鎖抖音。微軟日前證實與中國科技公司字節跳動（ByteDance）就收購抖音美國業務進行協商。

稍早前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布新的「乾淨網路」（Clean Network）計畫，其中包括從美國應用程式商店移除「不可信」的中國軟體，如抖音（TikTok）與微信（WeChat）。

(時報資訊)