被騙到團團轉！淡水1名45歲溫女在IG認識自稱「聯合國軍醫」的洋男，被愛情沖昏頭的溫女，深信對方來台找她，共4次提領130萬元赴淡水線捷運站交給54歲林女，第五次察覺有異報警，林女被逮時才發現，竟被洋情郎利用，淪為詐騙車手。

警方表示，溫女今年6月於社群軟體Instagram認識自稱「聯合國軍醫」的外籍男子「Havard Kim」，軍醫常常噓寒問暖，表達愛意，更進一步表示要來台灣定居與她交往，而手中有一筆500萬美金想先匯來台灣，但被扣留，需先代支付手續費。

老套的詐騙老哏，仍讓溫女在6月間，共4次至淡水線各捷運站女廁，交付現金給佯稱海關公司代理商的林姓女車手，直到第5次交付時，才驚覺受騙，溫女與警方將計就計，趁雙方接觸時，一旁埋伏的員警立即上前逮捕林女。

林女稱，聽從自稱戰地軍醫「Ponak Parihar」男友的指示來取款，不曉得這是詐騙行為，去年還曾匯100萬元借給男友，洋男還聲稱日後來台灣再還她錢，所以才幫他向溫女取款，不僅愛情夢碎，為犯下詐騙罪行懊惱不已。

淡水警分局表示，此類「假交友」跨國詐騙集團經常假冒歐美軍人或工程師、飛行員等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕被害人，先假意交往博取信任後，再要求被害人匯款救急，呼籲民眾謹記「外國情郎、見面再談，匯錢免談」。

(中時 )