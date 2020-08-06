時力立院黨團總召邱顯智今日受訪表示，有關昨日宣布退黨的時力台北市議員黃郁芬、林穎孟，將會盡力慰留。至於外傳參與討論徐永明案的紀律委員要簽保密協定跟本票一事，的確是有人提出提議，但沒有任何人附和，所以根本沒有執行。

邱顯智指出，昨日傍晚決策委員會的集體總辭決定，是為了負起政黨政治責任，不辜負支持者期待。接下來會在3周內辦好新任決策委員選舉，選出新的黨主席。

邱顯智說，不擔心會因黃、林等人退黨而爆發退黨潮。黨內放話文化的確出現過幾次，也沒有處理。而議員對黨中央的建言和批判都事好現象，希望新的決策委員出爐後，可以把批判的聲音帶入決委會。

邱顯智表示，昨日時力桃園市議員簡智翔也已說明，紀律委員會在第2次會議後，發現第1次會議內容疑似洩漏，因此成員於群組討論對策。有1位紀律委員提議，簽訂保密協議及本票，但無任何人回應，當然也沒有被採納，也從未實施，更無逼簽的情事。

邱顯智針對民進黨立委賴品妤於臉書發文批「時力利用年輕人」的腐敗回應，尊重賴品妤的言論自由，對於其相關發言不便評論，時力現在最重要是辦好決委會選舉，真誠面對，重獲民眾信任。

前時力立委黃國昌也在不公開的個人官方粉絲團表示，這幾天和大家一樣百感交集，也許近期會辦個聚會和大家聊聊，謝謝大家，最近真的辛苦了。

(中時 )