《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（6）日的國際新聞重點。

【1】 微軟收購抖音國際版TikTok 傳出價9千億

在川普政府要求下，陸熱門社群影音軟體抖音國際版「TikTok」最終須出售給微軟，並要求在9月15日前完成交易。據美媒《CNBC》透露，微軟收購TikTok價格介於100億美元至300億美元之間，如果交易成立，微軟也同意在1年內轉移TikTok在大陸的編碼至美國伺服器。

【2】 連臉書也看不下去 首次刪除川普疫情假訊息

美國總統川普在社群媒體上發表的言論，曾多次被標註「不實訊息」、「宣揚暴力」，甚至直接祭出刪文處置，但唯獨臉書未將川普具爭議的貼文加上任何標記或刪文。不過，川普陣營5日在網路貼出一部川普首訪影片，其中聲稱「兒童幾乎對新冠病毒免疫」，讓臉書也首次加入封殺川普不實言論行列，稱這是傳播疫情假訊息。

【3】 川普強壓TikTok交易還要收中間費 專家：堪比黑手黨

川普最終同意讓微軟收購陸熱門社群影音軟體抖音國際版「TikTok」，並要求在9月15日與美國買主完成交易，否則揚言封殺，且仍需收取中間費給美財政部；不過，專家與美媒認為，川普政府強迫TikTok賣給美企還收取費用的做法不僅缺乏法律根據，其實和黑手黨沒兩樣。

【4】 貿易協議執行 陸美擬15日首審

陸美關係持續緊張之際，美國媒體報導表示大陸副總理劉鶴將與美國貿易代表萊海澤在8月15日舉行視訊會議，審查中美貿易協議的執行情況。這是協議在1月15日簽訂並在2月15日生效後首次舉行的半年度審查會議。

【5】 貝魯特爆炸增至135死、逾5000傷 當地進入緊急狀態

黎巴嫩首都貝魯特受大爆炸重創，迄今已造成增至135人罹難，5000多人受傷。當地政府5日宣布貝魯特進入緊急狀態並持續搜救，內閣指示改由軍方負責維護秩序，並下令軟禁港口官員。

(中時新聞網)