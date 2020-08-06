32歲的名模邵俐妍身材高挑、臉蛋美艷，是綜藝節目《麻辣天后傳》、《女人我最大》的走秀常客，她最近上《單身行不行》揭露坎坷的身世，父母草率結婚後生下她，沒想到出生當晚，父親居然帶小三滑進汽車旅館，隔天到醫院看到生下的是女兒，馬上轉頭就走，嫌棄的說：「怎麼是個女的，我不要女兒啊」。

邵俐妍在節目中表示，父親當初意外抽中房子，在奶奶的鼓吹下和母親結婚，母親懷了她後，父親非但不去工作，還會使喚老婆做東做西，臨盆當晚，母親獨自搭車去醫院生產，爸爸居然帶其他女人開房間，隔天才知道小孩出生，到了醫院得知是女兒，立即轉身就走，不屑地說：「怎麼是個女的，我不要女兒啊」。

邵俐妍回憶父親每天遊手好閒、喜歡窩在家打電動，不然就是到聲色場所把妹，完全沒有做到爸爸、老公的責任，但母親一直給予機會，直到邵俐妍讀幼稚園的時候，父親放棄撫養權，兩人才離婚。

父母離婚後，邵俐妍見到父親的次數屈指可數，來找她的目的都是要錢的，讓她對父親很失望。18歲時邵俐妍和友人到夜店玩，竟然巧遇父親，「他帶別的女生在那邊跳舞，我是跟我的朋友在跳舞」結果父親還用管教的口吻要帶她離開，讓邵俐妍深感不屑，心裡想著：「他誰啊？」

直到前幾年奶奶過世，邵俐妍看到母親像媳婦般到處張羅大小事，結果父親卻帶別的女人現身，爺爺在喪禮結束後，向她和母親表示已準備好一筆錢，打算賣房住養老院享晚年，連後事都打點好，讓邵俐妍覺得父親真的很沒用，滿腦子想的都是把妹，決定和母親討論改從母姓，並到戶政事務所改名，「我決定為我自己的人生負責任」徹底斷絕與父親的關係。

(中時新聞網)