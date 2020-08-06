澎恰恰負債2億4千萬 突召開記者會宣布「破產」

澎恰恰今（6日）突然召開聲明記者會，表情凝重表示是不得不面對的情況，接著他宣布破產「人格破產、信用破產」，他也強調，他不會跑、會面對，並表示他負債2億4千萬，目前已賣掉房產還掉一半。

澎恰恰表示外面傳言都是真的，外資進不來，撐不下去，「從我拍電影到現在負債很多，把很多好友都拖進來，這幾天以來債權人緊迫盯人，欠債還錢是天經地義的事，希望大家幫我轉達，下周一我們好好坐下來好好談」，害怕時間再拖下去，很多人會不高興，所以希望債權人可以給他一點時間，手上還有3個節目，希望大家相信他一定會還錢。

他也承認有跟地下錢莊跟高利貸借錢還債，但越滾越大，他強調欠債還錢天經地義，他無怨言算是「願打願挨的事」，願意用接下來工作的酬勞和投資獲利跟大家好好協商還錢，至於跟高利貸到底借了多少，目前沒有計算。

澎恰恰也說道：「我怕影響電視臺觀感，才會跟大家說明，電視臺有任何意見我都尊重，包含跟劇團合作不會停止，盡快解決。」

陪著他一同出席記者會的許效舜也說，澎恰恰工作時常為了寫劇本沒日沒夜，但因為目前台灣的環境並不適合他想做的電影，才導致目前這種結果，而澎恰恰又常常是報喜不報憂的，他有感受澎恰恰近年來常常看起來出神、憔悴，心疼澎哥被巨債壓垮。

劇團團長也表示，「現在出來只想支持他，他這幾年奉獻很多心力，他就是很好的朋友，希望他文化力量繼續往下，希望給澎哥機會。」

至於還錢，澎恰恰說目前沒有時間壓力，只是因為覺得不得不說真相了，才會開記者會，債權人大約有10幾位，這樣的困境大概已經兩年多，債務來來去去，他也遇到20多位願意投資的人，去年8月有人本來想投資，在簽約前一天才傳訊給他兒子說：「因為香港反送中，所以不做了」，讓他們本來蓄勢待發的拍攝計畫措手不及，才導致急需找錢補錢洞。

澎恰恰坦言，因為家裡的人沒有太多生產力，自己會一肩扛起債務，太太得知他欠那麼多錢起初很生氣，後來也同意抵押房產共體時艱，他也向電視台喊話表示自己還有生產力，希望有老闆願意投資或找他工作，但若電視台認為他這樣有損形象，他也願意接受。

(中時新聞網)