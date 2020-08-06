智易（3596）今（6）日受邀舉行法說會，會前先行公布半年報及7月營收，今日法說會中除會就半年報表現做進一步解析外，也將就下半年展望，以及新近增加的越南投資做一說明。

智易經自行結算，今年上半年累計營收為150.91億元，營業利益為9.21億元，稅後盈餘為5.69億元，歸屬於母公司淨利為6.12億元，每股稅後盈餘3元。

另7月營收為31.94億元，較上月的26.2億元月增21.91％，另較去年同期的30.14億元，年增5.98％，累計前7月營收達182.86億元，較去年同期的204.77億元，呈年減10.7％。

智易7月底公告擬斥資 6912 億元越南盾、約合新台幣7.95億元，以委地自建的方式，在越南新建廠房，預計第三季動工，最快明年下半年可望完工投產，加入營運。

法人指出，為了因應中美貿易戰帶來的關稅衝擊，智易先前曾向母公司仁寶集團租借越南廠房應急，現有產能配比越南佔三成、中國佔七成，儘管有母公司挹注，但為了長治久安起見，智易還是決定在越南新建自有廠房，不排除新廠落成後，原在仁寶租借廠廠房生產的訂單將陸續移轉到新廠。

(工商 )