小米目前在台灣市場已擁有19間店，覆蓋台灣北部、中部與南部各大熱門商圈，今（6）日宣布將於8月7日插旗2020下半年最具話題的複合式商場 – 「桃園新光影城」，開設「小米桃園青埔專賣店」，與日本八景島海島樂園海外首座分館「Xpark」水族館同天開幕，將引爆最大觀光熱潮；緊接著於8月8日在中台灣時下年輕人最愛的逛街區域 – 勤美綠園道商圈，開設小米於台灣市場的首間街邊店「小米台中綠園道專賣店」，看好桃園與台中人口密集大都會區發展，預期創造更大的商機。

「小米桃園青埔專賣店」與Xpark一同引爆觀光熱潮

小米於大桃園地區目前擁有「小米桃園台茂專賣店」及「小米桃園遠百專賣店」兩間小米實體門市，在桃園一北一南的重點購物商場中，銷售皆亮眼；而小米將於8月7日前進桃園西區，在緊鄰桃園高鐵站、桃園航空城與桃園中壢區的桃園新光影城內，「小米桃園青埔專賣店」盛大開幕。位於桃園新光影城一樓，佔地45坪，採用一貫的簡約白色與暖色木質設計，將帶給消費者寬敞且舒適的購物體驗。且將與2020下半年度的討論度最高與關注度最高的景點日本「八景島海島樂園」海外首座分館「Xpark」同日開幕，觀光旅遊人潮勢必帶來消費商機。

「小米桃園青埔專賣店」將於8月7日開幕當天推出單店限定小米手環 5加一元多一件，兩件一組只要新台幣$946元；於8月7日至8月9日期間，凡於「小米桃園青埔專賣店」購買米家直流變頻電風扇 1X享特惠價$1,595元（原價$1,795元）、購買米家掃拖機器人 1C即贈全套專屬周邊配件乙組、購買小米空氣淨化器 3即贈專屬濾芯乙個（提供專屬濾芯兩款，二擇一款贈送）等開幕限定優惠。

首間街邊店「小米台中綠園道專賣店」父親節開幕

小米台灣首間街邊店「小米台中綠園道專賣店」 將於8月8日熱鬧開幕，是小米在大台中地區，繼「小米之家台中店」與「小米台中中港專賣店」後的第三間店，更是小米在台灣市場成立的第一間獨棟街邊店。「小米台中綠園道專賣店」坐落在台中西區人氣最旺的勤美草悟道商圈，該商圈北起自然科學博物館、南至台灣美術館前方的美術園道，鄰近經常舉辦藝文活動的市民廣場，連結台中一級美食戰區「公益路」，以超過3公里的綠色長廊，串起時尚百貨、文創市集、藝文空間與特色美食，成為中台灣年輕人聚會與打卡的新興商圈。

「小米台中綠園道專賣店」以35坪的寬敞空間，簡約白色且寬敞的木質調裝潢，聚攏綠園道的逛街人潮，提供明亮且豐富的購物體驗。「小米台中綠園道專賣店」將於8月8日開幕當天推出單店限定小米手環 5加一元多一件，兩件一組只要新台幣$946元；於8月8日至8月9日期間，凡於「小米台中綠園道專賣店」購買米家直流變頻電風扇 1X享特惠價$1,595元（原價$1,795元）、購買米家掃拖機器人 1C即贈全套專屬周邊配件乙組、購買小米空氣淨化器 3即贈專屬濾芯乙個（提供專屬濾芯兩款，二擇一款贈送）等開幕限定優惠。為歡慶「小米台中綠園道專賣店」開幕，邀請超人氣Rakuten Girls隊長巫苡萱與知名遊戲電玩直播主喬喬兒，分別於8月8日與8月9日擔任一日店長，當天消費滿新台幣$3,000元即有機會獲得一日店長簽名照一張、小米產品或限量簽名Tshirt一件。

(科技)