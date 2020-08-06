圓展(3669)今年受惠疫情帶動的遠端會議和遠端教學等題材，前7個月營收15.77億元，年增27.75%，7月單月營收4.68億元，創單月歷史新高，年增翻倍達129.8%。

圓展長年經營自有品牌視訊會議系統，旗下USB雲端視訊會議攝影機具備高度整合優勢，可相容於時下各大主流視訊會議平台，如訊連(5203)U會議U Meeting等，全方位滿足遠距工作需求。

USB視訊會議攝影機擁有隨插隨拔、簡易安裝等優勢，相較於傳統點對點視訊會議攝影機售價也較為平易近人。在消費者有所顧慮的安全性部分，圓展USB雲端視訊會議攝影機亦可無縫整合同為台灣品牌大廠訊連科技U會議視訊會議軟體，該服務架設於AWS及GPC等國際級伺服器，並符合多項國際級資訊安全認證，可提供安全可靠之視訊會議。兩大台灣視訊品牌，透過軟硬體的整合，提供使用者最有保障的在地化服務，不僅將資訊安全上的風險降到最低，更能及時處理回應，提供最適建議。

圓展董事長郭重松表示，今年的新冠疫情對公司而言是機會也是危機，疫情帶動了WFH(在家工作)和遠距教學的商機，而危機則是憂心疫情重創經濟造成衰退。該公司雲端視訊會議設備，已取得微軟Teams,Zoom及谷歌Hangous的官方認證。

圓展2Q營收為6.33億元，季增逾3成；而7月單月營收4.68億，幾乎是第一季整季的營收金額，預估3Q營收將持續推高。

(時報資訊)