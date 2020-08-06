統一集團積極推廣代謝症候群防治，旗下的千禧之愛健康基金會與熱門大明星「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔和P合作，希望透過量腰圍，呼籲大家重視腹部肥胖，以避免高血脂、高血糖、高血壓的三高問題。

千禧之愛健康基金會提醒男女健康腰圍標準：男性應小於90公分、女性應小於80公分，提醒大家「腰圍八九十，健康常維持」，還特別附上65歲以上男、女小腿圍標準，提醒長輩注意肌少症的威脅。

千禧之愛健康基金會此次特別與「卡娜赫拉的小動物」創作者合作，自日本畫了獨家量腰版粉紅兔兔和P助插圖，躍上2020年千禧之愛「89量腰日」的量尺。7月29日起，除了在7-ELEVEN門市貨架上的掛版量尺供免費索取外，購買上等蕉及統一陽光高纖燕麥穀奶也有機會獲得。統一集團關係企業指定通路則是從8月5號起，紛紛進行響應，詳情可上89量腰日官網查詢。

千禧之愛健康基金會與統一超商好鄰居文教基金會共同攜手舉辦「全國健康日」活動。8月8日上午9:00-12:00至全國670家7-ELEVEN「千禧血壓站」門市測血壓及腰圍，就可順便將超可愛的卡娜赫拉的小動物量尺帶回家，另用手機上傳量測數據，參加闖關衛教遊戲，還可獲得統一陽光高纖燕麥穀奶乙瓶。前48名限量再送濃韻日式綠茶乙瓶或統一番茄汁乙罐。

(時報資訊)