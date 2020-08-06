蘇揆上午在行政院會聽取國發會「亞洲·矽谷2.0創新創業推動成果及精進作法」報告，蘇揆裁示，政府應該從資金、生態、人才、法規4大面向，全方位打造適合新創發展的舞台；蘇揆也引台積電為例，說33年前台積電也是新創事業，政府希望培育出更多像台積電的指標企業。

國發會在簡報中指出，未來國發會、科技部等跨部會將參與國際專業展、媒合國際企業及創投，爭取全球百億訂單；另外，跨部會也將擴大國際報導、對接國際新創資料庫，為新創品牌國際發聲；此外，2021年6月也將啟動沙崙新創園區，包括經濟部、科技部、科會辦也將優化新創基地，由點串連成面，擴大對接國際資源。

國發會產業發展處長詹方冠說，未來4年政府重要部會投入預算至少100億元以上，加上600億元青創優惠貸款融資，再加上國發基金各式專案，合計有1500億元以上的資金可供新創利用。

蘇揆說，「亞洲·矽谷」計畫的2大主軸，包括發展物聯網，以及強化創新創業。台灣的經濟要持續提升，新創是一定要走的路，台灣有完整的技術供應鏈、優秀的科技人才、在智慧財產權與資訊安全上，也有嚴謹的法制保護，再加上有著全球名列前茅的開放資料環境，這些都是台灣發展新創產業的利基所在。

蘇揆並以近期熱門的台積電為例，說在33年前，台積電也是一家新創事業，當時政府傾全力發展半導體產業，現在台積電市值已是全球前10大、全世界都知道這家公司來自台灣。現在台灣有近4千家的新創公司，政府也正全力協助，希望培育出更多像台積電一樣，可引領台灣未來發展的指標型企業。

他表示，國際上，企業和新創的合作非常普遍，許多大企業透過投資、併購新創事業，引入外部創新，帶動企業及產業的轉型升級。而新創各階段都需要資金支持，因此政府已提供100億元天使投資、600億元青創貸款，鼓勵新型態、具發展性的新創掛牌。

(中時 )