至少12民眾遭敲車破窗，十分氣憤。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

62歲張姓街友居無定所，平時睡在北市貓空偏僻山區，缺錢花用時，就隨機在路邊找汽車，敲破車窗偷取財務，今年初才被警逮捕，但交保後持續犯案，短短半年竟犯下12起類似案件，讓周遭居民怨聲載道，警方循線追查，5日在水湳橋下將他循線逮捕。

警方指出，包括北市文山區、新北市新店區，日前發生多起車輛竊案，民眾停放在路邊的汽車遭人敲破車窗，裡面的零錢全被偷走，有人只被偷了20元，卻要花1、2000元重裝車窗，在警局報案時氣得破口大罵。

文山二警方追查後，發現涉嫌男子是常在當地出沒的張姓街友，張平時睡在貓空山區，偶爾會跑到政大旁的土地宮廟洗澡，缺錢時就撿石頭亂敲車窗，今年初就曾遭警方逮捕。

上月17日起，張陸續在文山、新店、中正區，連續犯下12起類似案件，其中6件車主因細微財損不想追究，另6人則堅持提告，警方獲報後組成專案追查。

因張居無定所，專案人員沿著土地宮廟往河濱陸橋找尋，最後在貓空的水湳橋下，終於發現正在呼呼大睡的張，張見到警察毫不慌張，警訊時也表示因為缺錢，所以才敲車窗，警訊後再度被依竊盜罪移送法辦。

警方經研判張嫌可能還是會於熟悉的文山區一帶宮廟及河濱陸橋下遊走，連日清查宮廟、河濱陸橋，昨天下午果看到他藏身在木柵貓空山區水湳橋下，當場將他拘捕到案。警詢後依竊盜、毀損罪嫌移送檢方偵辦，並建請實施預防性羈押，以避免再犯。

(中時 )