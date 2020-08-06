小米宣布將於8月7日進駐桃園新光影城，開設「小米桃園青埔專賣店」，緊接著在8月8日進軍台中勤美綠園道商圈，開設小米於台灣市場的首間街邊店「小米台中綠園道專賣店」。適逢父親節的到來，小米也要幫米粉們張羅好父親節禮物，於8月6日10時起至8月8日23:59止，舉辦「小米父親節」活動，推出眾多好康購物優惠。

為了讓米粉們不用傷腦筋即可買好父親節禮物，小米於8月6日10時起至8月8日止舉辦「小米父親節」特惠活動，期間推出新品「Redmi 行動電源10000標準版」，讓米粉們幫爸爸充電一下。「Redmi 行動電源10000標準版」擁有10000大電量的高密度鋰離子聚合物電池，採用高精密度的阻容感元件，提供溫度、短路、輸入輸出過壓、輸入防反、輸出過流等 9 項保護措施，讓日常使用更加安全。另外，Redmi 行動電源10000標準版相容各主流品牌手機和數位裝置，以兩個USB-A輸出接口，可同時為兩台智慧裝置充電，雙口同時輸出可達5.1V-2.6A，能快速滿足手機、平板等電子裝置的充電需求。在輸入方面，Redmi 行動電源 10000 標準版配備 micro USB 和 USB-C 兩個輸入接口，讓Android用戶都只需要帶一條充電線，都能為行動電源進行充電。Redmi 行動電源 10000 標準版售價為新台幣$345元，將於8月6日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館、全國電子與燦坤3C正式開賣。

「小米父親節」於8月6日10時起開跑，祭出眾多適合爸爸們的商品優惠8折起，包含小米藍牙耳機Air 2、小米無線車充等享8折優惠，以及爸爸們常用的生活用品，如米家行車紀錄器 1S、米家電動刮鬍刀 S500或小米盒子 S等享88折優惠。此外，更推出多款超值組合，米家電動刮鬍刀 S500與專屬刀頭一組只要新台幣$1,000元（現省$190元），使用現金券再折$100元；米家便攜電動刮鬍刀 1S（往復雙刀頭）與專屬刀頭一組只要新台幣$1,100元（現省$140元），使用現金券再折$100元；米家聲波電動牙刷 T500與專用牙刷頭（通用型或敏感型二擇一）一組只要新台幣$1,100元（現省$240元），使用現金券再折$100元；更祭出最大優惠購買小米AI音箱即贈小米手環 4（現省$745元），使用現金券再折$100元。專為父親節推出的滿額加價購，單筆消費不含手機滿$2,000元即可加價$500元購買米家電動刮鬍刀S500；購買小米手環 5加$300元即可加購小米藍牙耳機Airdots超值版，更多組合套裝活動、現金優惠券、積分活動等，讓小米幫你感謝爸爸之際也不傷荷包！

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