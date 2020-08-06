日月光綠科技教育館今年暑假期間辦理「日月光三熊兒童環教成長營」課程，邀請日月之光慈善事業基金會楠梓區弱勢家庭社區照顧服務中心兒少參與，6日的快樂熊、寶貝熊國小班課程，從缺水危機強調水的重要性，同步提供生活廢水再用小妙招，並藉由實體模型展示，讓學童瞭解工廠水回收的基本模式，以「環保、永續」的概念，從體驗中學習，導引大家將水的保育落實於日常。

日月光集團高雄廠資深副總經理周光春6日表示，「日月光三熊兒童環教成長營」規劃為兩梯次課程，分別為8月6日的快樂熊、寶貝熊國小班，以及8月13日的活力熊國中班，共計60名學童。

周光春指出，惟有從小就埋下友善環境的種子，長大才得以共享這份相當重要的資源，秉持環境永續發展的發揚與推廣，日月光將善盡企業社會責任，藉以回饋鄰里、社會。

周光春特別感謝日月之光慈善事業基金會，結合日月光的志工夥伴，以及鄰近大專院校生，共同發揮愛心，提供孩子課輔與陪伴的需求，充實孩子的生活，在溫暖的環境下成長，引導以正向、積極的態度發展、學習與成長。

日月光表示，該集團致力於發展及促進企業的全方位綠色概念，水資源的循環再用，更為重點目標，落實「減量、回收、再利用」的管理原則，確保水的保護與儲存，以嚴謹的態度面對每一滴水

日月光指出，2015年啟用的中水回收廠，已完成二期擴建工程，回收率從50％，提升至70％，最大回收能力由每日產水1萬立方公尺，提升至2.1萬立方公尺的回收水量。

去年9月，中水回收廠正式轉型為綠科技教育館，同步培育日月光專業環境教育人員、設計出串連工廠的多元課程，並且針對不同年齡層學員，結合循環經濟、節能減碳、珍惜生態理念的理念，規劃適性適齡的教案，期許讓每位體驗課程的外賓學員，都能成為影響家人、朋友的環教種子，讓愛護地球的心能夠持續推廣、扎根。

日月光說，高雄廠為了將環境保育的理念，深植於員工的DNA中，於去年十月辦理環保月活動，以「我們只有一個地球」為號召，從教育館探索、針對環教八大領域的系列講座、教導從生活落實生態保育的微電影，以及二手公益市集暨環保互動遊戲等，讓用不到的物品可以繼續流通，減少資源的浪費，喚起同仁的環保意識，超過千人響應。

(工商 )