在保全公司擔任經理的羅姓男子利用職務應徵員工之便，竟以藥物迷昏上門打工求職的未成年少女，不但性侵得逞，還拍下各種性交猥褻照；羅雖認罪且與2名被害少女家屬達成和解，但台北地院仍認為羅的犯罪手法已造成被害少女身心重創，遂依2個「使少年被拍攝性交及猥褻行為之照片、影片」罪重判，合併刑期10年。

判決指出，被告羅男是某保全公司區經理，負責應徵面試工作，但他卻在人力銀行網站搜尋未成年少女，並出示其經理身份再以打工面試為由，於2018年5月5日，羅邀1名未成年少女到他新北市住處藉口要拍實習照，卻在途中即將滲有安眠藥的飲料讓被害少女飲用，到住處後，則要求她去廁所換實習制服，當藥效發作少女昏睡後，即乘機褪去少女的內褲性侵，且以手機拍下少女性侵過程。

2018年5月26日，羅又以同樣手法，騙另名少女在新北市板橋捷運站碰面載回住處，還要少女在制服內穿上肚兜、絲襪等情趣內衣，說要是要拍試用照，待對方昏迷後，同樣褪去內衣褲，以手機拍攝少女私密處。

第2名少女雖被拍下全身裸照，但並未被性侵，然而羅男在駕車載少女回家的途中，見少女又再度陷入昏睡後，即將車子停靠路邊，先到後座手淫，且將手上的精液倒進少女的嘴裡，再以手機錄下全程，最後又將少女帶去汽車旅館性侵得逞。

案經被害少女家屬報案，警方循線在羅男工作的保全公司查扣手機、情趣內衣，又在他家中查獲安眠藥、情趣內衣、絲襪等證物。案經檢方起訴後，北院審理法官認為，被害少女不到16歲，羅男卻利用她們有經濟壓力、找工作的機會，以下藥方式性侵，影響被害人身、心發展，考量他與被害家屬達成調解，已相當程度彌補被害人損害，2罪各判處7年6月，合併刑期10年。

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(中時新聞網)