普萊德科技（6263）因受到新冠肺炎影響，上半年營收未能維持穩定成長的態勢，經結算，今年上半年合併營收僅5.58億元，略低於去年同期的6.44億元，呈年減13.35％，所幸上半年毛利率守穩在40.84％，略高於去年同期的40.79％，經結算今年上半年稅後EPS為1.9元。

為因應遠距通訊和5G商用化逐漸普及，普萊德擴大布局高階網管和高頻寬網路設備研發，提供800Gbps以上高速穩定的網路骨幹。同時，持續發揮乙太網路供電(PoE)智慧管理技術能量，工規802.3bt PoE設備供電瓦數不僅達到95足瓦，高於業界水準，更提昇自動化控制設備佈建彈性。

另為提高節能網管效益，普萊德表示，下半年將推出全球首款再生能源供電智慧網管控制器系列，使系統人員集中管理超過500台普萊德再生能源供電PoE網管交換器，實時遠程監控太陽能產電，管控終端網路設備用電和資料傳輸，最大化運用自然再生能源，實現智慧城鄉、智慧交通或偏遠地區戶外通訊用電獨立且安全便利的網路傳輸。普萊德亦將擴充獨家「智慧化中央網管平台」功能，以人性化觸控式管理設計，促進網路內所有設備集中控管的效率，具技術領先優勢。

(工商 )