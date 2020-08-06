國發會副主委鄭貞茂今（6）日表示，「亞洲·矽谷2.0」未來四年政府將投入100億元經費，提供600億青年創業優惠貸款，及政府基金匡列投資1,500億元，協助新創爭取全球百億訂單，讓新創在國際發聲。

此外，鄭貞茂說，位於台南市的沙崙新創園預計於2021年6月正式啟動，將加強串聯TTA、林口新創園等新創基地，協助更多新創進軍國際市場。

國發會今日在行政院會報告「亞洲·矽谷2.0」精進作法，國發會指出，2.0階段將聚集新創成長及出場（Form Start-up to Scale-up），讓更多新創在國際發光。將採取三大作法，強化企業投資，協助200家新創成功募資逾200萬美元；搶進國際市場，協助100家新創與國際企業合作；協助新創出場，促成40案新創出場，包含加強企業併購或新創上市櫃，及新增2家獨角獸新創（估值逾10億美元）。

創新創業是「亞洲·矽谷2.0」的兩大主軸之一，國發會表示，在協助新創資金方面，國發會與科技部、經濟部、教育部等12部會，未來四年共將投入100億元，推動創新創業發展，協助培育出更多能引領台灣新經濟產業發展的指標型新創。

同時，經濟部、文化部與農委會推出共達600億元青創貸款；並匡列包含創業天使投資方案、產業創新轉型基金以及加強投資中小企業／文創產業、策略性服務業／製造業等投資專案，投資額度共達1,500億元。

國發會說，沙崙新創園預計於明年6月正式啟動，並將加強串聯TTA、林口新創園等新創基地，協助更多新創進軍國際市場。未來國發會也將擔任平台，整合各部會新創資源，發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。

行政院長蘇貞昌聽取報告後，指示國發會與經濟部、科技部、財政部等相關部會，結合地方政府持續打造新創園區，研提誘因，加強企業與新創的投資與合作機制，共創成長動能。他說，政府也應帶頭採購新創產品，利用創新科技，提升政府效能，造福國人。

(工商 )