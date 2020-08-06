澎恰恰宣布破產，並在記者會上鞠躬道歉。（圖／取材自中時娛樂臉書）

（即時新聞）澎恰恰破產聲明記者會（陳俊吉）

64歲澎恰恰今(6日)開記者會丟出震撼彈，承認因拍片錢洞越來越大不堪負荷，即日起宣布破產，欠下的金額高達2億4千萬，目前已經還了一半，他也說目前已到走投無路的地步，連100塊都借不到，才決心面對，一旁的許效舜則說，日前聽到羅霈穎死訊哀痛不已，近年越來越多資深藝人過世，他哽咽說最近遇到阿公阿嬤觀眾，對方還用台語跟他們開玩笑說：「你們不能死喔」，讓他一陣心酸。

澎恰恰今宣布破產，表示他負債2億4千萬，澎恰恰面色凝重感嘆：「我有時候太過自信，以為這些問題可以很容易解決，但事情不是我想像的樣子」，澎恰恰知道自己信用破產，「現在哪怕要借到100塊，都非常的困難，因為大家都怕」，不過澎恰恰也強調，自己很有誠意要解決，希望能和大家協商。

羅霈穎最近傳出在家中過世，許效舜說，當天他看到訊息心都涼了，嘆近年來越來越多帶給大家歡樂的藝人一一離開，他想到澎恰恰在螢幕前耍寶，背後扛了這麼多辛酸就忍不住悲從中來，話說到此，原本冷靜的許效舜也忍不住哽咽，分享曾遇到關心他們的阿公阿嬤提醒笑說：「你們不能死喔」，可見他們在這群長輩觀眾心中重要地位。

(中時新聞網)