繼推出新生全額品德獎學金的高教創舉之後，華梵大學今（6日）宣布，將攜手台大哲學系兼任教授林火旺大師親自領軍開講，為所有新生舉辦三天兩夜的「新生品德思辨營」，透過自我思辨的方式，以顛覆性的想法擴張思維，發現幸福密碼。李天任校長並將於本週末在新北板橋中心主持單獨招生說明會，向外界說明新生全額獎學金方案與品德營計畫。

華梵大學於今年5月率先提出全額獎學金方案，全面提供大一新生「品德獎學金」，不分身分別一律適用，等同讓申請的新生享受學雜費全免的優惠；大二至大四學生則可申請「創新共學獎學金」，通過後同樣獲得與學雜費同額的獎學金，相當於就學四年期間學雜費可持續全免。

全面提供全額品德獎學金的措施創下國內大學先例，引起許多考生及家長關注，紛紛來電詢問報考方式。李天任校長決定再加碼邀請倫理學大師林火旺教授操刀，於9月9日至11日三天為全體新生舉辦「新生品德思辨營」，透過短期且密集的自我探索及思辨過程，提升學生思辨能力，進一步將品德價值內化，一進大學就能找到人生的價值觀與通往幸福的正確方向。

華梵大學校長李天任表示，後現代社會最需要的就是思辨能力，但這也是臺灣學校教育最弱的一環，林火旺教授擁有強大的感染力，講話如醍醐灌頂，生動有趣又能震撼人心，加上長年投入品德教育推動工作，與新生代基金會所帶領的「哲學思辨營」歷經十年研發及多次驗證，是非常有效的品德教育方式，華梵大學希望透過這次攜手合作，讓新生體會思考的樂趣，進大學成為一個智慧的開始！

華梵大學指出，三天兩夜的「品德思辨營」內容相當獨特精彩，包含八個咖啡屋中的思辨對話，以及大地遊戲、團康遊戲和深坑老街戶外活動等，全程住宿校園，操盤團隊有信心將顛覆學生想法、擴張學生思維，並讓他們認識一群知心朋友，在經過這場思辨過程後，每個人將有如經歷了「弱冠成年禮」一般，讓自己脫胎換骨，進而把握由高中邁入大學的學習生涯，成為一個更加了解自己、覺知世界與成熟的好人。

李天任將於8月8、9日在華梵大學新北板橋中心主持華梵大學單獨招生說明會，向外界說明新生全額獎學金方案、品德營計畫及系所特色，地點在新北市板橋區文化路二段242號6樓（捷運江子翠3號出口），歡迎有興趣的考生及家長到場參加。

(中時 )