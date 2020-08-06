嘉義市長黃敏惠與各界人士啟用綠映水漾公園。（嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠與各界入士參觀綠映水漾公園樹蛙造型藝術。（嘉義市政府提供）

嘉義市彌陀禪寺旁墳墓區，配合八掌溪人行景觀橋映月橋，斥資約9000萬元興建綠映水漾公園，6日啟用，市長黃敏惠表示，全區有大片黃花風鈴木、不同季節的自然生態，是亮眼的親水遊憩區。

黃敏惠表示，綠映水漾公園新建工程完工啟用，感謝經濟部水利署、議員們的相助，原址是長久以來是墳墓區，如今所有遷葬作業都已圓滿完成，促進八掌溪畔生態美化。

黃敏惠說，公園面積約2.48公頃，用在地生態作為設計概念，入口意象是諸羅樹蛙與植栽主題雕塑，園內大量種植原生植栽與誘蝶誘鳥花木，黃花風鈴木大量延伸入公園內，不同季節能觀賞到不同的自然生態，周邊設置造型花架提供涼蔭休憩，公園中央有大面積綠地草坪，可多用途使用。

市府工務處表示，綠映水漾公園新建工程獲得經濟部水利署水環境計畫補助核定總金額9000萬元，其中，中央補助款78％即7020萬元整，市府配合款22％即1980萬元。

2018年6月發包「八掌溪人行景觀橋周邊環境改善」工程，並搭配第五河川局「魅力河段打造計畫」，全河段（軍輝橋至忠義橋）將成為帶狀親水遊憩區，2018年8月31日開工，今年6月5日完工。

公園人車分離，設有停車格及公廁，人行空間及自行車道採友善坡道設計，民眾可由彌陀路、吳鳳南路及往中埔鄉3個方向進入，搭配「鷺橋跨浪」的景色，再造八掌溪畔新打卡景點。

(中時 )