正文科技（4906）5日完成正基釋股，由於釋股利益高達10.45億元，相當於每股獲利挹注達2.95元，受到此利多帶動，正文股價一開盤就如有神助，一路奔高，惟在早盤見到26.8元高點後，即因利多出盡，漲勢走疲，惟至終場仍保有3.19％的漲幅，以25.9元作收，續創波段新高。

因應正文科技子公司正基科技上興櫃，正文科技5日完成釋股認購作業。釋股全數完畢，處分利益為正文科技處分利益8.34億元；正文投資處分利益2.11億元，共計10.45億元，相當於每股2.95元。

正文科技指出，由於正基科技是物聯網專業無線模組品牌公司，而正文科技是網路通訊代工廠，為了避免「品牌」「代工」的客戶衝突，遂將母子公司分割以利雙方業務之擴展。

正基科技為了在物聯網無線模組市場建立專業品牌之優勢，這幾年積極進行組織改造與業務調整，除了關閉虧損的光通訊模組代工產品線外又整併經營模組銷售通路許久的「速連通訊」，並將公司策略佈局專注在物聯網、工控、醫療及車用等專業領域，耕耘無線模組高毛利品牌市場，經過經營團隊的努力，業績不斷的成長，並在無線模組專業領域成功建立了“AMPAK”的品牌。

(工商 )