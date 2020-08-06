高雄巿長補選民進黨候選人陳其邁今上電台受訪談及父親陳哲男，他說，自己是別人的兒子，「就是我的承擔」，從政以來，對自己的要求就是要比別人更努力。主持人羅友志透露，當他送陳其邁團隊到門口，六人的舉動讓他驚呆，「不是畫面讓我驚呆了，是團隊紀律」。他說進化的陳其邁，這次票數差距，他相信跟他看到的畫面一樣。

羅友志稍早在臉書提及訪問陳其邁的小故事。他指出，在訪問過程中不斷有人留言「你為什麼不嗆54088？」、「韓粉訪問韓黑」。羅直言，他是記者，不管多少標籤要貼在他身上，他只能不斷在心裡吶喊，而不說出口，因為他知道，撕裂的台灣，聽不懂的。

羅友志指出，國民黨候選人李眉蓁、民眾黨候選人以及陳其邁，三位高雄市長候選人，他都親自訪問過了。只有這次，一個畫面讓他驚呆了！

羅友志提及，當他送陳其邁團隊到大門口，跟陳其邁握手道別後，陳其邁看著他跟製作人，先近90度鞠躬，「這沒讓我意外，從最近市場拜票，我就看到這個舉動了」，接著是，整個六人團隊，散在門口小廣場各個角落，看到陳其邁鞠躬，竟然紛紛轉頭過來，一齊跟著鞠躬，「不是畫面讓我驚呆了，是團隊紀律」。

羅友志說兩年前，他曾經在高雄朋友場子看到陳其邁來拜票，意氣風發、志在必得，幕僚簇擁、亦步亦趨的模樣，讓人不舒服，「這次，你說演的也好，至少他們願意演」。他說進化的陳其邁，這次票數差距，相信跟他看到團隊鞠躬的畫面一樣。

(中時新聞網)