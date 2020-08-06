教育部近來逐步開放境外生返台就學，不過昨日陸委會以大陸設政治障礙為由，排除陸生舊生全面回台就讀。為何政策「急轉彎」？陸委會主委陳明通今日再將球踢回教育部，指出教育部在未體察疫情最新狀況，就將「舊案」宣布出去，但陸委會覺得不妥，「於是暫時把案子hold住」。

立法院內政委員會今日原定赴陸委會考察「陸配子女（小明）、來台團聚陸配即陸生返台時程規劃進度與內容」，不過內政委員會國民黨召委陳玉珍要求讓媒體進入陸委會採訪，但陳明通不願意，最後雙方轉赴立法院內政委員會「意見交流」。

陳玉珍指出，本來她昨日還在稱讚政府對於陸生返台就讀的政策，沒想到政策卻馬上急轉彎，她表示，「主委應該是心腸軟的，不理解為何兩岸政策走到今天？」

多名國民黨立委連番追問陳明通，表示昨日陸生舊生回台的政策急轉彎到底是中央疫情指揮中心、教育部，還是陸委會的決定？

對此，陳明通起先閃爍其詞，並不願正面答覆。他說，對於陸生返台整體要有分流措施，過去這段時間，回來的只有十多人，他也懷疑大陸方面到底要不要放人。他說，再加上昨天對疫情憂慮又升高，不管是「小明」還是境外生返台，都要充分討論，因為疫情變化，無法確保哪一天正式開放。

立委進一步再問「這個髮夾彎決策，到底誰決定？」，陳明通才表示，教育部沒有「update（更新）最新狀況」，在沒有體察實際情況下，把「舊案」發出去，但陸委會認為不妥，一下子就是一萬多人回台，應該視疫情做分流，再加上此前大陸返台的應屆畢業陸生人數不多，「於是暫時把案子hold住」。

陳明通稱，「小明」與陸生怎麼回來都有配套規劃，最終還是要配合由行政院主持的國境管理會議處理。

陳明通掛保證稱要相信政府，最後終究會把「小明」和陸生接回來唸書。

(旺報 )