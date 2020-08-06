國會SOGO貪汙收賄案，使得多位立委身陷其中，而時代力量前主席徐永明更因涉案，導致時力黨內動盪不安，不僅徐永明本人請辭退黨，更連帶多位現任議員不滿黨內作法，紛紛宣布退黨；在這波「退黨潮」中，高雄市議員黃捷也被詢問到對事件以及黨內去留的看法，而今日她終於正式做出回應。

黃捷在臉書上表示，她決定留下，並表示留下恐怕是比離開更加艱難的選擇，可能有許多人無法諒解，但希望支持者可以當她的後盾，讓她能在黨內繼續有勇氣ㄈ發表不同的聲音。

時代力量變成這樣誰也不樂見。黃捷指出，灣需要的是一個能夠取代國民黨、成為有監督能力的本土派在野黨，可惜時代力量因為內部問題，讓很多人曾經注入的滿滿希望碎成了滿地的失望，對此，黃捷感到悲憤且不甘，明明夥伴們的價值理念都相近，政策論述紮實，為何一個個有民意基礎的戰友都被趕跑了呢？不懂得珍惜人才，不斷的讓人才流失，卻還沾沾自喜，時代力量贏在政策理想，最後卻敗在政治性格上。

黃捷表示，她理解戰友們離開的決定，儘管接下來她可能成為黨內的孤鳥，但她還是希望證明，當初承載台灣人滿滿期許的政黨，還是有人拼命地撐住初衷。

這時候點出本黨的問題，不是要鬥爭，而是誠實的讓大家知道時代力量確實需要改革。黃捷表示她也會著手修補大家的信任，請再相信時代力量一次。

(中時新聞網)