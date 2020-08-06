海外投資者近來積極搶進俄羅斯債市，主要受到俄國高殖利率債券的吸引，同時也看好該國財政狀況比其他新興市場更強健。

儘管俄羅斯相當依賴石油出口、與西方國家關係緊繃，但投資人認為，以俄國抵抗油價波動的能力來看，該國高殖利率的公債相當具吸引力。根據EPFR Global資料，截至7月23日止，俄羅斯債市已連續8周淨流入，表現僅次於中國。

Carmignac國際債券團隊基金經理穆瓦德（Joseph Mouawad）表示，「一旦你以宏觀經濟基礎面進行評估，就會看見俄羅斯盧布債券擁有極高的實質收益率。目前俄羅斯債是我們最喜愛的新興市場債之一。」

與其他新興市場相比，俄羅斯政府債務占國內生產毛額（GDP）比重相對低，該國央行近年也提高準備金。分析師認為，雖然該國對石油出口高度仰賴，但央行已更具備處理貨幣的能力，可藉由盧布貶值以及調整利率來對抗通膨。

(工商 )