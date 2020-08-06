勞動部雲嘉南分署將於8月22、23日2天在台南新光三越新天地舉辦今年南部最大場就業博覽會。（曹婷婷攝）

勞動部雲嘉南分署將於8月22、23日2天在台南新光三越新天地舉辦今年南部最大場就業博覽會，75家企業釋出超過7800個工作機會，其中，華碩電腦、力成科技、友勁科技等5間知名廠商釋出逾300個職缺，薪水最高50K起跳，現場也將進行遠距面試，即起開放報名至8月10日止。

此次參與遠距面試的5間企業都是業界知名公司，共釋出316個工作機會，包括科技大廠華碩電腦，開出各類工程師職缺，最高月薪50k起跳，而IC製造廠力成科技與網通設備製造商友勁科技也大舉徵才，分別開出115與100個職缺要找工程師、品檢員與技術員；另還有特殊合金材料廠商榮剛材料、精密儀器製造廠技航科技都參與視訊面試活動，讓求職者可免去舟車勞頓，由分署在徵才活動現場安排舒適場地讓求職者與廠商進行面談。

雲嘉南分署長劉邦棟也提醒參加遠距面試求職者，面試仍要穿正式服裝，除了塑造專業形象，也能向面試官展現重視面試，面試可多善用肢體語言，例如適時用手勢補充、眼神看鏡頭、留意語調音量等，減輕在鏡頭前的緊張感，確保視訊面試不失分。此外，為鼓勵求職者積極投遞履歷參與遠距面試，主辦單位也規畫抽獎，民眾8月10日前線上報名參加，就有機會獲得氣泡水機、無線藍芽耳機等獎品。

(中時 )