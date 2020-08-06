中美關係隨著美國大選臨近而更加緊張，外界估計在接近11月的投票日前，雙方極可能在南海發生軍事磨擦。至於磨擦會如何發生，根據過去20年內發生的3幾較嚴重的南海軍事磨擦情況預判，可能的狀況會有2種：一是解放軍以軍艦強行切入美艦航道，迫使其改變航向；另一種則是以戰機攔截沿著領海線飛行的美軍電子偵察機迫其轉向。

上述的狀況在近20年共發生過至少3次，包括2001年海南島外海的軍機擦撞後墜毀人亡，以及2013年與2018年未發生傷亡的軍艦危險衝撞。

其中2001年4月1日的撞機事件是美軍EP-3電子偵察機在海南島外70海里專屬經濟區上空飛行，遭中方指控已侵入領空，派出2架殲-8戰機進行驅逐，但美軍機未改變航向，其中一架解放軍機以貼近飛行的方式迫使其轉向，導致兩機擦撞，解放軍機擦撞後墜機，飛行員彈射落海後失蹤。美EP-3偵察機擦撞後受損，在未獲同意的狀況下迫降於海南島陵水軍用機場，美方24名機組人員遭大陸軍方拘留。

此事引發中美兩國嚴重外交危機，中方要求美方道歉賠償，但經過2個多月談判交涉後，美方認為事故錯在中方，只願表達遺憾；中方同意交還人員，但拒絕美方派員修理EP-3偵察機的提議，只願拆卸後交機，最後全機拆除，由俄製安-124巨型軍輸機運往夏威夷。

美中南海撞機事件是兩國建交以來最嚴重的軍事磨擦。圖為擦撞受損的美軍EP-3偵察機迫降南海陵水機場。（圖／網路）

中美在南海海面上的磨擦次數就更多，長期以來美方經常指控共軍艦艇以危險接近的方式迫使美艦改變航道，並指責共軍的做法「極不專業」，但多數的危險接近事件都未公開，美方僅公布了其中2次較為嚴重的情況。其中2013年12月5日共軍遼寧艦航母編隊在南海演練，美軍考本斯號(Cowpens) 提康得羅加級導彈巡洋艦在演習區外圍偵察，共軍2艘兩棲攻擊艦前往攔截，但美艦拒絕停船。其中一艘解放軍兩棲攻擊艦切入美艦航道阻擋，兩艦最近距離只有91公尺，雙方雖未交火，但陸艦成功迫使美艦轉向進行緊急閃避，雙方艦長經無線電聯繫後，美艦駛離現場。美方事後召開記者會指責中方做法是「不負責任的危險行為」，中方則指責美艦進入遼寧號航母戰鬥的演習區。雙方事後進行談判時同意，在空中、海上與網路等3個特定領域建立行為準則，避免軍事上的誤解與誤判。

另一次較嚴重的船艦衝突是2018年9月30日，正值兩國因貿易糾紛而出現關係緊張，美軍迪卡特號(USS Decatur)柏克級導彈驅逐艦在執行南海「自由航行」政策時，通過中方聲稱擁有主權的南薰礁和赤瓜礁島礁12海里內，遭到中方052C蘭州號導彈驅逐艦的攔截。陸艦使用的方式同樣是切入美艦航道，以船身阻擋其航行，成功迫使迪卡特號緊急閃避，兩艦最近距離僅41公尺，雙方後來都召開記者會發表聲明相互指責。

目前兩軍密集在南海演習，雙方船艦與軍機在南海巡航次數大增，按「南海戰略態勢感知計劃」公布的數字，7月美軍機進行67架次的偵察飛行，若加上船艦航行，每月達上百次，雙方幾乎每天都會有機艦在南海水域與上空相遇。不論是因危險接近發生碰撞意外或是刻意製造磨擦，以目前兩國關係較之數年前嚴重惡化，可能因各自內部政治因素而擴大衝突。北京已感受到川普政府刻意製造衝突的意圖，或許可以極力忍讓待美大選結果出爐，但美方若真的侵門踏戶逼大陸應對，北京也不得不反應，若再出現類似磨擦，可能會演變兩國建交以來最嚴重的軍事危機。

(中時新聞網)