市議員李榮鴻議員爭取280萬元，興建大甲火車站後站停車場即將完工，屆時歡迎大家多加利用。（市議員李榮鴻服務處提供／陳世宗台中傳真）

大甲火車站為大甲地區重要交通樞紐，尖峰時段人、車流交匯常導致交通壅塞，台中市議員李榮鴻向台中市政府建議興建跨站人行天橋及規劃後站停車場，以利將前站部分車流分流至後站，解決交通問題。

李榮鴻指出，大甲人行跨站天橋的興建有助於前、後站的連結，也因前站腹地小人車多、後站腹地大人車少！他於第3屆第3次定期會中再度提案，建議市府儘速完成大甲火車站後站停車場的興建，藉由停車場的闢建吸引民眾將車輛停放於後站，亦可讓後站成為一新接駁接送點，以紓解前站的壓力，讓地方均衡發展。

李榮鴻表示，大甲火車站後站停車空間土地為台糖公司所有，經台中市停車管理處府授交停規字第1090188998號函示，經多次協商會後，台糖公司同意市府承租該地以供停車使用。

李榮鴻強調，大甲火車站後站停車場興建工程現已進場施工，在清除地面障礙物後鋪設柏油路面，該工程經費為280萬元，劃設104個汽車停車位；預計於109年8月底與跨站天橋一起開放給民眾使用，屆時歡迎大家多加利用。

(中時 )