《炮仔聲》昨下檔並舉辦殺青酒，演員們開心齊聚。（三立提供）

何如芸昨與丁寧一起參加《炮仔聲》殺青酒。（三立提供）

何如芸與花蓮美侖飯店董事長王敏錡豪門婚變，正對簿公堂打離婚官司，目前已開過６次調解庭，她5日晚間出席三立甫下檔的八點檔《炮仔聲》殺青酒，復出拍戲的1年7個月期間，因角色被網友封「最美小媽」的她，正巧爆出婚變，受訪時坦言殺青當天開車回家的路上有點難過，就打電話給劇中林家的每一個人，「謝謝他們這一年1年7個月的幫助，給我很大的心理安慰與支持！」

她說，這是自己第一次拍這麼長的劇，400多集，從來沒拍這麼久過，相處的這1年7個月中，見這些劇中家人時間真的比見自己家人時間還多，「我一個一個打，陳冠霖、張琴、李燕、陳宇風、勇兔⋯⋯真的還滿感動的」，坦言以前拍戲沒遇過這麼好的劇組、演員，連李燕也跟她說沒有一檔戲大家相處這麼愉快、磁場真的都很合，「上天的安排是最好的安排」。接下來的她暫無計畫，想要先休息，也不排斥再接演下一檔，就交給經紀公司處理。

是否想飛新加坡看兩個兒子，她一臉無奈表示：「我現在進不去，因為我在海關就會直接被趕走！」她推測徐若瑄可以帶孩子回新加坡與老公團聚，應該是因為她拿的是新加坡永久居留，但自己只拿中華民國護照，加上她的兩個小孩現在還沒申請到新加坡永久居留權，拿的是學生簽證，如果他們回來台灣的話，很可能就會回不去，「我從二月二日他們離開至今都沒看過小孩，只能每天視訊」。

對於日前只能在臉書越洋祝福小兒子Bruce生日快樂，她說，當天用視訊為兒慶生，其實已經在家先哭了一天，她哽咽表示：「他十歲生日，這十年來⋯⋯ 今年第十年，我們從來沒有這麼長時間沒在一起，雖然哥哥、家庭教師都有陪著他。」她事前有寄了禮物，也問兒子「今天有開心嗎」，告訴他「如果不是因為新冠肺炎疫情的關係，媽媽一定會請假，因為媽媽到機場一定也會被拒絕，等新加坡開放，媽媽一定第一時間飛去⋯⋯」，她說兒子都可以理解，但話沒說完，思念孩子的媽媽又是一陣哽咽。

「哥哥講說，他很開心媽媽是一個很認真的人，他很驕傲！」她認為身教很重要，母子兩地的相隔日子，她每天傳訊息、發照片給他們，拍了場很難的戲也想跟他們分享，「青春期的孩子，不能把他當孩子，要當朋友。我也是遇到這樣的狀況才開始學習，滿好的。以前兩個孩子都被我照顧得很好，有時轉個念頭想，就是他們提早獨立，也滿好的，很多事都是最好的安排，不要想得太悲觀或難過」。

但她仍忍不住思念之情：「我是真的很想念兒子，我們從來沒分開這麼久，而且從去年六月他們去新加坡之後，已經一年多了，沒有每天見面，這對媽媽來講是一個學習！」她說，發生地震的時候，她第一時間會突然跳起來想衝向小孩房，只因為小孩很怕地震、會大哭，「後來才想到小孩都不在台灣了⋯⋯ 這時就會特別想念小孩」。但她覺得媽媽很努力生活，小孩也會感受到，「他們很驕傲地跟新加坡的老師、同學講『我媽媽是一個在台灣很有名的演員』，他們為我覺得很驕傲，我自己聽了也開心」。她感慨地說，當家庭主婦CP值最低，「我們付出很多精力，但他們覺得我們每天很爽在家， 其實家裡很多事是我們要做！」

她回憶大兒子小學畢業時，她受邀去學校做了一個演講分享，把自己從一開始入行以來的演藝經歷做成一支影片，當作是送給兒子的畢業禮物，老師看了很感動，校長、訓導主任也都來看，「我跟他們說，人生沒有一定的劇本，只要你努力，人生就不會白費」，聽得一旁的丁寧心疼地說：「但是我覺得妳太努力，妳最大問題就是妳太努力了！」

何如芸有感而發說：「人生最珍貴的就是情感存摺！你看羅姐累積了很多友情，離開之後很多人想念她。我認為，單身不重要、獨居不重要，我們要好好經營我們的情感存摺，活在當下！」她坦言自己現在是獨居狀態，但累積的情感存摺等於把這些存在人生銀行裡，「而且它是複利計算喔！」最近每一個朋友都對她說：「如芸妳獨居，請妳每一天發一篇文好嗎！讓我們知道妳好好的！我們會每天打電話給妳！」她笑說：「所以我家冰箱永遠是滿的，每個人都送很多即食包、料理包啊，他們都很怕我餓死。你看這些情感存摺，真的很重要！」

戲殺青後生活突然失去重心，孩子又不在身邊，是否萌生孤單感？她釋然地說：「水瓶座很容易過自己生活，喜歡把生活填滿，尋找生命的意義。這一切都是過程，總會過去，人的意義也是在最後一刻才斷定。」對於現況，她說這只是人生其中一個選擇而已，她只想在不圓滿之中找到圓滿。現階段她最希望的就是新加坡趕快解鎖，「我要去見兒子！之前一直想說怎樣用媽媽的身份進去照顧他們，還沒找到辦法，但現在殺青了有多的時間，我再去想辦法、找方法！」

同為媽媽的丁寧很能體會何如芸的心情，她表示，跟何如芸同經紀公司，但以前不是很熟，對何的印象就是「貴婦」，沒想到某次一起帶小孩與水果奶奶一起出席活動走紅毯，小朋友們都要打扮，「我是很懶的媽媽，我的小朋友隨便穿，但她帶著兩個小孩精心打扮成蜘蛛人，我問她怎麼找的，她說就是到處找啊、到處翻啊，因為兒子們就是要蜘蛛人！」當時她穿球鞋，何踩著高跟鞋，但同樣都跟著小孩跑，「當下我發現貴婦跟我們都一樣，我們都是母親， 為了小孩，不管踩高跟鞋、穿球鞋都一樣，我們都是為了小孩、要滿足小孩、要讓他們開心！」

(中時 )