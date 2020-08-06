美國衛生部長即將來訪，國民黨立委吳斯懷批評，防疫標準立刻為他轉彎，因為他「很重要」，所以只要檢驗陰性就可在台四處活動，還可以拜會蔡英文總統？萬一總統及府內重要官員染疫，請問誰負責？這不僅是防疫雙標問題？不僅是討好美國問題？這是國家安全問題。

吳斯懷並指出，對照台商及小明只是要回家，卻千辛萬苦不可得，等在大陸超過半年的小明們，至今還無法返台，甚至有罹癌陸配媽媽等孩子等到病情加劇，家中長輩離世，連最后一面也沒見到，「只因為他們不夠重要？」

吳斯懷批評，這就是政治考量凌駕專業，政府做了最壞的防疫雙標示範，讓守法民眾情何以堪。大家一定要弄清楚，病毒傳染不分國界、不分種族、更不分身分階級，每個人感染機率相同，更是命命等值。

吳斯懷認為，自疫情發燒迄今，指揮中心要求所有入境國人及外籍人士均要居檢14天再加7天自主健康管理。全球疫情最嚴峻之一的美國，衛生部長訪台，防疫標準立馬轉彎。美國每天確診人數不斷攀升，如今逼近5百萬人，死亡跟確診人數全球第一，尤其白宫正爆發群聚感染，政府不僅歡迎這群来自高風險國家的高官，主動放寬檢疫標準，甚至安排拜會蔡英文總统？「國安高層們好大的膽子！」

(中時 )