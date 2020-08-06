（即時新聞）澎恰恰破產聲明記者會（陳俊吉）

澎恰恰今(6日)突召開記者會，宣布自己欠債2.4億，「已經人格破產、信用破產」雖然靠房產還掉一半，但剩下的目前沒能力還，才出面希望債權人給他時間，強調他一定會還錢，「我還有生產力」，並坦言欠債的主因。

澎恰恰表示一開始是4部電影的虧損，事實上方芳芳曾警告，資金沒有到位不能做，4部下來虧損悽慘，中間難免調度，開始滾雪球。他也說到朋友介紹他去很大的公司借錢，「我說需要一億資金，他說給我三億，我聽了很心動」，去年12月15日，他等了7個鐘頭，都沒有簽，又坐了3個鐘頭又沒簽，後來人都沒出來，只傳簡訊要他去基隆找大哥借錢，我到現在還是不知道，為何餅要畫這麼大？

許效舜也說澎恰恰太理想化，「從來沒有要我幫忙借錢，唉，不知該如何形容他的那種浪漫，對下一個贊助充滿期待，有次錄影說有，結果隔天遇到他說等了6、7小時也沒有。」

澎恰恰在記者會坦言，抵押房產也跟地下錢莊、高利貸借錢，但目前沒有能力還債，不過他手上還有3個節目，還是有固定收入，強調自己不會跑、會面對。

(中時新聞網)