美股三大指數收紅下，激勵台股今連續第三天開高，且在權值股大立光(3008)、台積電(2330)等領軍下，指數早盤更是漲破百點，最高達12971點，持續朝向13000點靠攏，惟在走高下隨即有調節賣壓出籠，指數漲幅收斂，呈現開高走低、量能擴大，最後一盤在聯電(2303)等多檔個股拉高下，帶動指數拉高，終場台股收漲111.2點、報在12913.5點、成交量2591.36億元。

權值股今重掌多頭兵符，台積電(2330)在ADR盤中創下84美元新高帶動下，今一度上漲9元、漲幅逾2%，終場收在435元，台積電今未能站上7月28日帶量黑K一半，後續可持續觀察，股王大立光(3008)7月合併營收優於公司原預估，8月拉貨動能與7月差不多，有機會好一點，外資也送上4600元目標價，今天大立光股價強勢大漲，盤中11:00又見一波拉抬，最高站上4200元，終場收在4160元，聯發科(2454)在大陸市場行動晶片市佔率正式超越高通，今股價開高上漲，惟盤中後漲幅收斂到1%以內，鴻海(2317)則多站穩漲幅1%~1.5%。

盤面類股今漲多跌少，資金重回電子族群，資金比重近80%，蘋概、網通以及PCB等族群走揚，觀光、食品等相對走弱，櫃買指數今在連六紅後，漲勢暫緩，多檔人氣OTC個股出現高檔短線賣壓，生醫指標股中天(4128)盤中翻黑走跌，惟合一(4743)、亞諾法(4133)則是持續走揚。

目前正值7月營收、第二季財報公布旺季，績優股也為今日盤面領漲指標，IC設計股近期可說是台股多頭亮點，瑞昱(2379)第二季獲利衝歷史高、第三季動能延續，又獲外資送上520元目標價，今開高走高，漲幅一度逾6.5%，今即將召開法說的聯詠(3034)也在市場樂觀預期下，大漲4.5%，再創新高322.5元；其餘個股方面，圓展(3669)7月營收為4.68億元、年增129.85%，盤中攻上漲停，鈊象(3293)7月營收首度衝破7億元，今挾量大漲、飛過月線。

分析師表示，目前儘管全球疫情仍未顯著緩解，但總體風險可控，考量美國股科技類股財報普遍優於預期、加上各國公布的PMI數據屢傳佳音，推動NASDAQ續創新高，台股也持續驚驚漲，整體多方格局不變，台股目前各期均線持續多頭排列，指數仍有高點可期，建議持續偏多操作，只是短期受國際市場消息影響波動，投資人在挑選投資標的時應留意，主流股包括IC設計、半導體、自行車、NB等族群。

(時報資訊)