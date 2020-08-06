蘇震清（左）、陳超明（中）和廖國棟。（圖片摘自鄭知道了Youtube）

台北地院昨裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，僅時代力量前主席徐永明獲80萬元交保，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。當蘇震清、廖國棟、陳超明3人被羈押至囚車時，資深媒體人觀察3人的神情，直言破口就在廖國棟身上。

台北地檢署偵辦朝野立委集體收賄案，檢調查出綠委蘇震清收太流前董事長李恆隆2000萬，廖國棟收約800萬，而陳超明則收200萬。徐永明收200萬。法院4日裁定羈押蘇震清、廖國棟、陳超明，徐永明則是80萬交保，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。另外，被羈押的現任立委人數、聲押被告在法院候審室過夜3晚，都是司法史上的新紀錄。

對此，陳東豪在政論節目《鄭知道了》上展示一張蘇震清、陳超明和廖國棟押上囚車的照片。陳直言，如果從３人押上囚車的動作來看，如果他是檢調單位，破口會在廖國棟身上，因為從照片中可以看出廖國棟最沮喪。

陳東豪強調，陳超明因為100萬還會再撐一段時間；蘇震清的心房最強，也是裡面金額最大、被監聽最久，且最早換手機的也是蘇。所以民進黨對蘇震清的事情要嚴肅看待，不管後面蘇震清會扯出誰和怎麼樣的事情，都要有心理準備。

陳東豪直言，現在檢調還在繼續偵辦，破口很有可能就是在廖國棟身上。因為可以從照片看出，廖國棟非常沮喪，而且廖國棟本職是醫生，他就算不當立委，也是可借由其專業謀生。廖近來有意交棒給兒子，結果現在傳出收賄，不知道是否會對選情造成影響。目前3人的心理建設裡面，蘇震清最強，陳超明最不在乎，廖國棟最脆弱。如果廖國棟被突破，真的願意出來認罪，很多事情就會比較清楚。

(中時新聞網)