為用戶想到從未想像過的使用體驗，甚至是創造新需求，一直以來是蘋果（Apple）打造產品與服務的目標之一，也是蘋果的強項。今年，蘋果可能會在iPhone 12系列中加入嶄新的磁吸特性，讓你在使用無線充電時，能更輕鬆寫意。

講到無線充電，當前較為盛行的是Wireless Power Consortium (WPC) 所提倡的 Qi標準，在蘋果從iPhone 8、iPhone X開始讓iPhone加入支援Qi標準之後，讓無線充電再度成為話題也更為盛行。然而先不論無線充電效率的問題，在使用時經常會「對不準」，或是可能因為輕微移動就突然沒在充電，都是使用上的真實困擾。對此，蘋果可能替果粉想出了一個貼心的方法。

知名YouTuber EverythingApplePro 透過 Twitter分享，在蘋果iPhone 12系列的機殼中，發現了藏有磁鐵，且呈圓形排列；不僅如此，他也發現在蘋果將推出的原廠保護殼中也納入了這項設計。他推測這或許是蘋果為了搭配全新無線充電配件而推出的相應設計。有機會透過iPhone 12系列機身在無線充電線圈外的磁鐵，讓手機與無線充電盤之間能更準確的對應，並且防止不小心的位移，讓無線充電的使用更為便利！

Magnets.. inside the iPhone 12's chassis 😱 pic.twitter.com/0eJ7HRZjpW — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 4, 2020

Yup. Official iPhone 12 cases will also have this magnet system built in. Likely for perfect alignment with Apple's wireless chargers. pic.twitter.com/eDEQ474NIX — EverythingApplePro (@EveryApplePro) August 5, 2020

磁吸式解決方案，蘋果一直以來都滿愛用的。例如蘋果早期在Mac推出的MagSafe充電接頭、iPad專屬Smart Cover、Smart Keyboard，以及第二代Apple Pencil，也都採用磁吸式設計；還有Apple Watch自2015年上市第一代以來，也都是採用專屬磁吸式充電器。唯獨在iPhone當中，蘋果至今都還沒有導入過磁吸式的解決方案。如果上述爆料準確，那麼今年蘋果iPhone 12系列的用戶在使用無線充電時，體驗將更為良好。

上述傳聞也暗示蘋果在iPhone X發表之際就讓它亮相，但是最終宣告研發失敗的AirPower無線充電盤很可能捲土重來。今年有傳聞指出蘋果決定再度進行研發AirPower，嘗試解決過熱問題。如今，隨著iPhone 12系列可能納入磁吸功能來搭配無線充電的說法傳出，讓人對於全新的蘋果牌無線充電周邊也感到頗為期待。

蘋果方面已確認今年的新一代iPhone，預計將會比以往晚數週發表，代表發表時間點已延至10月份左右。換句話說，果粉們需要多花費一點耐心，才能等到全新支援5G的iPhone！

(科技)