（即時新聞）澎恰恰破產聲明記者會（陳俊吉）

澎恰恰6日召開記者會，徒弟許效舜全程陪在一旁，澎恰恰神色嚴肅表示：「這是一個不得不面對的情況，我宣布我已經破產，人格破產！信用破產！外面傳言都是真的，外資進不來撐不下去，親友也被拖下水，債權人還錢是天經地義，我不會跑，還有生產力，會跟大家面對面協商，主要是因為時間再拖下去，會有很多人不高興。」因投資四部電影虧損累積債務，中間還借高利貸，用手上房產抵押，目前債務一億出頭，現在銀行戶頭只剩500多元。

澎恰恰目前手上三節目，記者會前電視台不知情，「我怕影響電視臺觀感，跟大家說明，電視臺有任何意見我都尊重，包含跟劇團後續合作都不會停止，希望盡快解決，尊重電視臺意見，這是我個人想說明，電視台高層不知道，破產跟錄影是兩件事」。至於家人反應，他坦言：「家人沒有表示，已還掉一半，家產已全數抵押，太太一開始很生氣，但接下來還是要面對，房子去做還債，但老實講還是不夠」。

澎恰恰表示：「太太罵是每天罵，但沒到離婚地步，我對家人比較抱歉，她最後就說：『你自己想怎樣就怎樣吧！』她也無奈了，但夫妻之間沒有什麼半夜對話那些，借錢名字都是我自己。我老婆會去賣房子是因為要去解決這些問題，房子如果是我的應該早就不見了，會拿出來拍電影，房產登記不曉得是誰的名字。」話中充滿懊悔與感嘆。

(中時新聞網)