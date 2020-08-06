有媒體報導「包商竟來當總座？台船工會看不下去 爆高層官商勾結」，台船鄭重澄清，指出台船晉用人員，係依據人事規章視業務需要招考或延攬各種新進人員，陳秋妏擁有21項工程證照，為極專業工程人員，還讓台船子公司台船防蝕科技公司轉虧為盈，才會獲得升遷。

台船指出，公司採購是以「台船公司採購作業要點」做為公司對外招標採購依循，並有完整稽核制度作事前防杜及事後勾稽。承包商凱傑工程行負責人陳秋妏，個人擁有21項工程證照，為極專業之工程人員。

她曾在台船公司高雄廠承包數項工程，獲選優良承攬商，其工程施工品質優良、工程進度準確，配合度高、效率好，受台船公司管理階層推薦進入台蝕公司任特別助理一職，期間發揮其專業經理人長才將長期虧損之台蝕公司轉虧為盈，進而獲台蝕公司董事會及台船董事會一致同意，聘為副總經理，台蝕公司在其專業經理人領導之下，公司組織、業務、品質、交期更加精進，獲利翻倍，再次獲得台蝕董事會、台船董事會一致同意任命為總經理，並報經濟部核准在案。

台船表示公司業務營運方式皆依法、依規章辦理，懇請國人多予支持造船產業，籲請媒體朋友避免引用不實資料轉載，誤導各界視聽。

(工商 )