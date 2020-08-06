股王大立光結算7月營收傳來佳績，短線立即報復性反彈，打臉看空勢力外，也等同把前波調節法人予打一巴掌，該股周四開高走高，重返4000元與4100元之上，終場大漲6.8%，收4160元。另外，權王台積電則持續「教訓」上周大幅調節外資法人，今持續強彈，收漲6元，報435元。

在雙王力挺台股下，激勵電子族群仍各依題材輪動，如短線被動元件國巨、華新科雖拉回，但矽晶圓的環球晶與台勝科臉色紅潤；而IC設計的譜瑞-KYO雖回檔修正，但祥碩、聯發科仍站在多方。另外，包括PCB、二極體等族群，也多見穩步輪動架構。

此外，傳產、金融等龍頭股，也穩健擔當輔攻角色，如台塑四寶、元大金、第一金、國泰金、富邦金、兆豐金、統一及台泥等，使加權股價指數開高之後欲小不易，始終在平盤之上強勢清洗持股信心不足浮額，收盤大漲111.2點，收復12900點外，還以12913.5點，改寫歷史收盤新高水準，單日漲幅0。87%，成交2591.36億元。

櫃買市場方面，受制生技與電子雙主流拉回整理，使盤勢淪入開高殺低窘境。生技股弱勢演出，主要仍是短多人氣指標合一、中天、杏國與杏輝等震盪走低，不過，該等股票並未打落跌停，顯示短期未脫前波回檔後的中期適度整理格局，後市不必過分悲觀。

除電子、生技拉回修正外，化學、觀光兩類股也表現不振，短多僅營建、航運、紡纖、電機與鋼鐵等站在多方，但不足使盤勢扭轉空方壓力，終場指數收跌0.52%，報166.11點，成交613.34億元。

業內人士指出，中美關係持續惡化，預期在年底美國總統大選之前無法有效改善，而且地緣風險仍持續升溫，如中東地區傳來大爆炸案、亞洲地區南海情勢持續緊張等，加上全球新冠疫情似再度發燒，多是短線部分法人、大股東及主力群等，逢高打帶跑遠因。

不過，海內外熱錢持續投入台灣股匯兩市，在資金行情方興未艾下，短多仍小心奕奕在具題材的各類股間，保持輪動架構，且政策面不偏空，係台股仍具本錢，穩步向前驚驚漲誘因。

(工商 )