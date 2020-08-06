吳映潔（鬼鬼）在新歌〈GO〉MV中化身「進擊的女神」，連換四套絕美時尚「戰袍」，並且突破過往尺度露出「渾圓翹臀屁股蛋」；不僅如此，她為了自我挑戰，還在MV裡「放大絕」吊起鋼絲展現武術特技來個倒掛金鉤空中旋轉360度，使出十八般武藝、猶如「太陽馬戲團系歌手」。只見她有如武功高強的女超人擊退敵人，其實背後辛苦的代價就是頸部拉傷及雙腿吊鋼絲勒到紅腫瘀青，為了這個超難特技，特地上了三個禮拜武術課的鬼鬼苦笑說：「其實秀特技是我的夢想之一，因為很炫嘛！」

這支MV光製作成本就高達500萬，其中後製動畫做好做滿，讓她在MV中忙好忙滿，不僅跳舞、耍特技還得要學閉氣，讓鬼鬼大嘆：「這個MV真的用盡我洪荒之力使出18般武藝，感覺自己變成『太陽馬戲團系歌手』了！」MV舞蹈有別於以往搭配女dancer的刻板印象，配合鬼鬼在其中「進擊的女神」的形象，特別安排10位精壯男舞者化身女神護衛伴舞，讓10位男舞者高抬上肩的動作，她笑說：「雖然說這十位男dancer相處愉快感覺像姊妹一樣融洽，但畢竟男女授受不親，在剛開始被抬的時候難免會害羞，而且很怕我太重會壓垮他們。」

鬼鬼這次一口氣換上四套時尚設計師量身訂做的「戰袍」，宛如拍攝時尚大片般，讓人感覺到鬼鬼「真的長大了。」鬼鬼說：「藉由這次時尚造型，希望能打破過去大家對我的『女神經』印象，現在沒有『經』這個字了，只有『女神』。」其中一套連身泳裝材質的粉紅女戰士服讓鬼鬼突破以往尺度首次秀出「屁股蛋」，養眼吸睛度百分百，臀部超翹超有料！平常不喜歡露腳踝跟屁股蛋的鬼鬼，分享自己靠兩招養成蜜桃翹臀，包括「穿絲襪」半蹲動作每天15下各三組，以及「夾屁股走路」來養成蜜桃翹臀，她笑說：「其實不瞞大家說，除了後天勤加運動外，很感謝媽媽生我時給我個翹臀體質！」

鬼鬼自我挑戰拍攝新歌MV。（avex taiwan提供）

鬼鬼自我挑戰拍攝新歌MV。（avex taiwan提供）

鬼鬼自我挑戰拍攝新歌MV。（avex taiwan提供）

(中時 )