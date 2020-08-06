苗栗縣消防局第二大隊與竹南分隊擴增廳舍，縣長徐耀昌、議長鍾東錦等人，參觀新建的辦公廳舍。（巫靜婷攝）

苗栗縣消防局第二大隊與竹南分隊擴增廳舍，規畫健身空間方便消防弟兄自我訓練。（巫靜婷攝）

苗栗縣消防局第二救災救護大隊與竹南分隊合署辦公，隨著人員擴編，原建物空間有限，自2015年起規畫擴建廳舍，2017年取得國產署無償撥用原建物後方土地，並爭取消防署補助3000萬元辦理工程，今年8月6日舉辦擴建廳舍落成啟用典禮，縣長徐耀昌期許消防工作盡善盡美，讓鄉親有感。

消防局長徐新淵指出，原廳舍基地僅290坪、總建築面積412坪，作為竹南分隊勤務據點勉強足夠，但要與第二大隊一起辦公，空間顯得有限，因此於5年前開始規畫擴建，巧合的是原建物2008年8月6日落成啟用，新建廳舍如今也是8月6日落成啟用，象徵大吉大利，期許同仁在勤務據點工作都能順遂。

徐新淵表示，新建築面積有587坪，在2018年9月21日動土，今年1月13日竣工 ，總樓地板面積有299坪，1樓作為分隊及義消的辦公室，2樓大隊辦公室及會議室，3樓則是屋凸及發電機室，總經費3000萬元。

他提到，改善老舊廳舍，除了竹南及預計2個月後就要落成啟用的泰安分隊，還包含大湖、卓蘭、三義、通霄、造橋等分隊，計畫擴增廳舍空間後，縣長徐耀昌已於2017年核准消防局增加預算員額230人，今年達到滿編659人，消防人力充實，加上汰換老舊車輛、充實裝備器材，對消防勤務執行有很大幫助。

(中時 )