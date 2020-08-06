中職昨（5）日在桃園棒球場的富邦悍將與樂天桃猿之戰，比賽打到五局下因一記「內野高飛球」爭議，引爆樂天總教練曾豪駒激烈抗議，事件發生的討論度十分熱烈，中職聯盟今（6）日決定將該判決的執法裁判降至二軍調整。

針對昨天桃園棒球場出現的執法爭議，中職聯盟今午發出說明表示：「本聯盟裁判邱景彥8月5日例行賽執法，對於內野飛球宣告判斷錯誤，並於本（6）日起至二軍調整。」

昨天富邦與樂天之戰的5局下，樂天一二壘有人，林承飛打出二壘後方飛球，二壘手蔣智賢舉手卻沒接到球，二壘審邱景彥也舉手認定內野飛球宣告打者出局，形成爭議球，曾豪駒出場抗議，最後裁判維持原判。

有教練笑稱蔣智賢舉手是在遮燈光、保視線；也有教練認為飛球高度不構成內野高飛球要件。而曾豪駒認為，這是小飛球，裁判明顯誤判，他想要與裁判討論「高飛必死球」的認定，怎麼樣是形成的條件。

(中時 )