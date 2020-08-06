據中證網報導，大陸短影音平台抖音的海外版TikTok，將在愛爾蘭建立首個歐洲數據中心，投資額為4.2億歐元，歐洲使用者的數據將儲存在該中心，6日母公司字節跳動相關負責人也說，TikTok將在愛爾蘭建立歐洲資料中心。

此外，據英媒稍早報導，英國政府已經同意TikTok在倫敦設立總部。3日晚TikTok母公司字節跳動也發佈聲明說，字節跳動始終致力於成為全球公司，據目前情況，字節跳動考慮在美國之外的主要市場，重新設立TikTok總部，以更好地服務全球使用者。

TikTok作為獨立業務的估值預計為500億美元，而微軟可能會以折扣價，來收購TikTok部分業務，即其在美國、加拿大、澳大利亞和紐西蘭的業務。而CNBC近日最新報導指出，微軟收購TikTok資產的報價可能最多為300億美元，最低僅100億美元。

此外，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）週三也宣佈「乾淨網路」（Clean Network）計畫，將清除美國應用程式平台上不可信任的大陸應用程式，以降低潛在國安風險，並點名TikTok 和微信為「重大威脅」。

(旺報 )